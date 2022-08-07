Göztepe Ali Akman'ı kiraladı

İzmir ekibi Göztepe, 2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 2025 Mart ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro.

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan geçtiğimiz sezonu Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Eintracht'ın 20 yaşındaki genç futbolcusu Ali Akman, TFF 1. Lig ekibi Göztepe'ye resmen transfer oldu.

Göztepe'nin açıklamasında, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." denildi.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLMADI

Galatasaray anlaşmaya vardığı genç golcü için Alman ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuş ancak Eintracht Frakfurt satın alma opsiyonu koymaya yanaşmadığı gibi sözleşmeye 25 maç oynama garantisi eklemek istemişti.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya gelen genç oyuncunun iki kulüp arasındaki sorunların çözülmesinin ardından sarı kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu.

ALİ AKMAN 32 MAÇTA 6 GOL ATTI

Bursaspor'dan ayrılmasının ardından 20/21 sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'da 32 maçta sahaya çıkarken 6 gol kaydetti.

Alman ekibiyle 2025 Mart ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro.