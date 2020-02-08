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08.02.2020

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı CANLI anlatım video izle

Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Saat 17'de başlayan ve beIN Sports ekranından naklen yayınlanan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilirler.

deplasmanda 'ne konuk oluyor. Saat 17'de başlayan ve beIN Sports ekranından naklen yayınlanan mücadeleyi taraftarlar .com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirler.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Zargo Toure, Polomat, Sefa Yılmaz, Baiano, Berat Özdemir, Sessegnon, Ayite, Stancu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, , Yusuf Sarı, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent ekibi, haftaya 21 puanla 13. sırada girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Pierre-Yves Polomat, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ ile takımla çalışmalara başlayan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Bogdan Stancu takımdaki yerlerini alamayacak.

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