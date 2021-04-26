26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2021 09:44
Güncelleme:26.04.2021 10:06
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor, 37. hafta mücadelesinde Gaziantep'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maç BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural 90 dakika sonrasındaki gözyaşlarını tutamaması damga vurdu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan BB Erzurumspor tarihin bir ilki başararak Süper Lig'de ilk kez üst üst 3 maçı kazandı.
Maç bitti! Yılmaz Vural ağladı
Maç bitti! Yılmaz Vural ağladı
Belözoğlu'dan maç sonu tepki! Bu tip sataşmalar...
Belözoğlu'dan maç sonu tepki! "Bu tip sataşmalar..."
Küme düşen ilk takım belli oldu
Küme düşen ilk takım belli oldu
Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI
Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI
Terimiz kurumadan bizi aradı
"Terimiz kurumadan bizi aradı"
Başkan Erdoğan'dan şampiyona tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan şampiyona tebrik telefonu
Antalyaspor maçında kulübeye çekiliyor
Antalyaspor maçında kulübeye çekiliyor
Ali Koç'tan flaş başkanlık açıklaması!
Ali Koç'tan flaş başkanlık açıklaması!
Beşiktaş'ta Atiba şoku! Kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Atiba şoku! Kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'den müthiş seri! 4166 gündür kaybetmiyor
Fenerbahçe'den müthiş seri! 4166 gündür kaybetmiyor
Marega'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Marega'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Daha Fazla Video Göster