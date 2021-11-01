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Gaziantep FK maçı sonrası konuşan Fatih Terim'den canlı yayında flaş Morutan sözleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.11.2021 00:19
Güncelleme:01.11.2021 00:23
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı Kerem ve Morutan'ın golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı maçı değerlendirirken yıldız isimler Kerem Aktürkoğlu'dan Olimpiu Morutan'a, Marcao'nun durumundan devre arası transfer dönemine kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte Terim'in canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

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