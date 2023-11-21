Galler-Türkiye maçı ne zaman? Milliler gruptan nasıl lider çıkar?

Hırvatistan ve Letonya'yı yenerek EURI 2024 bileti alan Türkiye, son maçında Galler'e konuk olacak. Zorlu mücadele bu akşam 22.45’te oynanacak. Milliler, 1 puan dahi alsa gruptan lider olarak çıkacak.

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