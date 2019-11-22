Galatasaraylı futbolcunun sezonu kapattığı duyuruldu |Video

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan son dakika açıklaması yapıldı. Oyuncunun kontrolleri sonrasında sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtilirken ameliyat olacağı aktarıldı.

Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.