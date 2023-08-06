06 Ağustos 2023, Pazar
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesi şok gelişme! Sel tehlikesi... Ljubljana'dan korkutan kareler geldi
Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde evinde Mertens'in golü ile Zalgiris'i geçen Galatasaray, 3. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaştı. Ülkede Galatasaray heyecanı yaşarken, flaş bir olay oldu. Maçın oynanacağı Ljubljana şehrini aşırı yağışlar nedeniyle sel bastı. Ligde oynanacak maçlar bu hafta ertelenirken, salı günü Galatasaray maçının oynanıp oynanmayacağı ise merak konusu oldu.