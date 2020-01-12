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12.01.2020

Galatasaray'da Babel'den sonra 4 ayrılık birden! Emre Mor Jimmy Durmaz Mariano ve Nagatomo...

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ayrılık sinyali verildi. İlk olarak Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Galatasaray, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Mariano ve Nagatomo ile de yollarını ayıracak.

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