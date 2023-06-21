21 Haziran 2023, Çarşamba
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Galatasaray yeni forvetini buldu! Portekizli yıldız geliyor
Gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların yeni golcüsünün kim olacağı merak edilirken, gündeme yıldız bir isim geldi.