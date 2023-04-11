Galatasaray Tottenham'ın yıldızını istiyor! Randevu talep edildi! Lucas Moura hamlesi...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda 6 puanlık avantaja sahip olan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Tottenham'da az forma şansı bulan ve sözleşmesi sezon sonunda biten Lucas Moura ile görüşmek için randevu talep etti. İşte detaylar...