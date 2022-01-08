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Galatasaray taraftarı Giresunspor maçının ardından çileden çıktı: İstifa!

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Giriş: 08.01.2022 21:34
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinin ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar yönetim ve Teknik Direktör Fatih Terim'e büyük tepki gösterdi. Kale arkasındaki tribünlerden ''Yönetim istifa'' ve ''Mustafa Cengiz'in kemikleri sızlıyor'' tezahüratları yükseldi.
Galatasaray taraftarı Giresunspor maçının ardından çileden çıktı: İstifa!
Galatasaray taraftarı Giresunspor maçının ardından çileden çıktı: İstifa!
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