08 Ocak 2022, Cumartesi
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Galatasaray taraftarı Giresunspor maçının ardından çileden çıktı: İstifa!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinin ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar yönetim ve Teknik Direktör Fatih Terim'e büyük tepki gösterdi. Kale arkasındaki tribünlerden ''Yönetim istifa'' ve ''Mustafa Cengiz'in kemikleri sızlıyor'' tezahüratları yükseldi.