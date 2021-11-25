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Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda?

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Giriş: 25.11.2021 16:42
GS Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? Gruptan çıkma mücadelesi veren Galatasaray sahasında Fransa’nın güçlü ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20:45’te başlayacak. Bu maç öncesi Galatasaray grupta 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki; Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda?
Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda?
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