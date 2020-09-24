Galatasaray Hajduk Split maçı CANLI anlatım İZLE | Maç şifreli mi şifresiz mi yayılanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 287. maçına çıkacak. Mücadelede İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. Saat 21'de başlayacak olan Galatasaray Hajduk Split maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Mücadele şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde... Öte yandan taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

GALATASARAY HAJDUK SPLİT MAÇI CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 287. maçına çıkacak. Mücadelede İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. Saat 21'de başlayacak olan Galatasaray Hajduk Split maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Mücadele şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Öte yandan taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve mücadele D-Smart'ın Spor Smart kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.