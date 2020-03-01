Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video

Galatasaray Gençlerbirliği canlı izle! Süper Lig 24. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. GS Gençlerbirliği canlı izleme ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Saat 19:00’da başlayacak mücadele Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray bu maç öncesi 45 puanla 4. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 27 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. ahaber.com.tr canlı anlatım ekranından maçı takip edebilirsiniz. İşte, Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izleme ekranı…

Galatasaray Gençlerbirliği canlı izle! GS Gençlerbirliği canlı izleme ekranı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi sahasında mağlup ederek moral depolayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanarak lidere bir adım daha yaklaşmak istiyor. ahaber.com.tr canlı anlatım ekranından maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilir, gollerini ve önemli pozisyonları takip edebilirsiniz. İşte, Galatasaray Gençlerbirliği canlı izleme sayfası!

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İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Seri, Onyekuru, Feghouli, Falcao

LİGDE 96. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı. Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi. Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde performansını artıran ve ligde son 2 maçını kazanan Gençlerbirliği ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Başkent temsilcisinde Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.