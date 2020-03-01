Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
Galatasaray Gençlerbirliği canlı izle! GS Gençlerbirliği canlı izleme ekranı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi sahasında mağlup ederek moral depolayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanarak lidere bir adım daha yaklaşmak istiyor. ahaber.com.tr canlı anlatım ekranından maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilir, gollerini ve önemli pozisyonları takip edebilirsiniz. İşte, Galatasaray Gençlerbirliği canlı izleme sayfası!
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İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Seri, Onyekuru, Feghouli, Falcao
LİGDE 96. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı. Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.
İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi. Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde performansını artıran ve ligde son 2 maçını kazanan Gençlerbirliği ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Başkent temsilcisinde Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.
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