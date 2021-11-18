Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldız futbolcudan sevindiren haber! Milli takımda sakatlanmıştı

Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası grup elemeleri maçları nedeniyle verilen ara bitti. 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde ise milli takımda sakatlanan yıldız futbolcudan taraftarları sevindirecek haber geldi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamanın ayrıntıları haberimizde...