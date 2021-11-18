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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldız futbolcudan sevindiren haber! Milli takımda sakatlanmıştı

İHA
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Giriş: 18.11.2021 09:29
Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası grup elemeleri maçları nedeniyle verilen ara bitti. 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde ise milli takımda sakatlanan yıldız futbolcudan taraftarları sevindirecek haber geldi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamanın ayrıntıları haberimizde...
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