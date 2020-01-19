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19.01.2020

Galatasaray Denizlispor maçı CANLI anlatım İZLE

Aslan Süper Lig'de ikinci yarıya evinde 'merhaba' diyor. Sarı kırmızılılar sezonun ilk yarında 2-0 mağlup olduğu rakibine karşı evinde galip gelerek ilk yarının intikamını almak istiyor. Konuk ekip Denizlispor ise sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlayıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Maçta 11'ler belli oldu. Galatasaray'da aylar sonra formasına kavuşan Emre Akbaba maça ilk 11'de başlayacak. Saat 16'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından canlı yayınlanacak mücadelenin özet anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler. Öte yandan A Spor muhabiri konuğuyla birlikte yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

Aslan Süper Lig'de ikinci yarıya evinde 'merhaba' diyor. Sarı kırmızılılar sezonun ilk yarında 2-0 mağlup olduğu rakibine karşı evinde galip gelerek ilk yarının intikamını almak istiyor. Konuk ekip Denizlispor ise sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlayıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Maçta 11'ler belli oldu. Galatasaray'da aylar sonra formasına kavuşan Emre Akbaba maça ilk 11'de başlayacak. Saat 16'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından canlı yayınlanacak mücadelenin özet anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.

GALATASARAY DENİZLİSPOR CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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