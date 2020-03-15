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Galatasaray Beşiktaş derbisinde Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu |Video
Galatasaray Beşiktaş derbisinin devre arasında A Spor canlı yayınında ilk yarıdaki tartışmalı pozisyonları yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı açıklaması geldi. Beşiktaş'ın kaleci Karius ile Donk arasında yaşanan pozisyon için "Karius gitti Donk'a vurdu, orada top saha içine düşse hakem penaltıyı çalacak." dedi. İşte Toroğlu'nun canlı yayında yaptığı o açıklamalar...
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