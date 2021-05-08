Galatasaray - Beşiktaş derbisi CANLI anlatım İZLE | Derbi bein Sports HD1'den yayınlanıyor

Şampiyonluk düğümü Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ında çözülüyor. Saat 20.30'da başlayacak nefes kesen derbinin hakemi Cüney Çakır... Taraftarlar GALATASARAY - BEŞİKTAŞ maçının CANLI anlatımını ahaber.com. tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Derbinin muhtemel 11'leri ve son dakika gelişmeleri haberimizde...

Geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek flaş bir galibiyet alan Beşiktaş, son 3 haftaya 81 puanla lider girdi. Siyah-beyazlı ekip, ezeli rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk düğümünü çözmek istiyor.

DERBİDE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan, Emre Akbaba, Gedson, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Vida, Welinton, Rosier, Atiba, Josef, Ljajic, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Beşiktaş'ın derbiyi kazanması, Fenerbahçe'nin de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması durumunda siyah-beyazlılar şampiyon olacak. 76 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, başkentte mağlup olursa Beşiktaş'a şampiyonluk için Türk Telekom Stadı'nda beraberlik yetecek.

"TAMAM MI DEVAM MI?"

Dev derbi, şampiyonluğu kovalayan Galatasaray için ise "tamam mı devam mı?" niteliğini taşıyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini evine boş göndererek, puan farkını 3'e indirmek ve şampiyonluk için umutlarını sürdürmek istiyor.

6 haftadır kaybetmeyen Galatasaray, son 3 maçını da gol yemeden kazandı. 7 haftadır mağlup olmayan Beşiktaş'ta rakibi gibi son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri, son 12 deplasman mücadelesinde sadece 1 kez kaybetti.

YALÇIN-TERİM 5 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adam birer kez kazanan taraf olurken, 3 maç berabere sona erdi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki derbiyi ise siyah-beyazlılar, Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA 3 İSMİN KARANTİNASI BİTTİ

Galatasaray'da Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ve Fatih Öztürk'ün karantina süresi bitti. Koronavirüs izolasyon süreci devam eden Etebo ise bu mücadelede görev yapamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında kadroda olmayan Onyekuru ise teknik direktör Fatih Terim'den forma şansı bekliyor.

Galatasaray'da Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta ise sakatlıkları devam eden Hasic, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar, N'Koudou ve Mensah derbide forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson mücadelede sarı kart görmeleri halinde 41. haftada oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

Dev derbinin hakemi ise Cüneyt Çakır...

349. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 348 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 484 golüne Beşiktaş 455 ile karşılık verdi.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

İki takım Süper Lig tarihinde ise 125 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 131 kez gol sevinci yaşadı.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:





13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

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