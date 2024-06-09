Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a peş peşe salvolar: Haddini bilsin! Kendisi destede yok

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik söylediği sözlere yanıt veren Özbek, "Ali Koç'un sağda solda salladığı noktalara benzemez bu durum haddini bilsin." dedi.