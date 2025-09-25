Galatasaray, Alanyaspor maçı için Antalya’da

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, özel uçakla saat 18.00'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Galatasaray kafilesini karşılamak için çok sayıda Galatasaraylı taraftar havalimanına geldi. Sarı-kırmızılı kafile, kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN