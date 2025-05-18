18 Mayıs 2025, Pazar
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Galatasaray 3. kez şampiyon oldu: Taraftarlardan coşkulu kutlama
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanları bayram havasına çevirdi.