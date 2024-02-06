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Galatasaray 3-0 Teksüt Bandırmaspor Gol: Tete (P)

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Giriş: 06.02.2024 22:42
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, Teksüt Bandırmaspor karşısında Tete'nin 40. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Galatasaray 3-2 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 3-2 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 3-1 Teksüt Bandırmaspor Gol: Sergen Piçinciol
Galatasaray 3-1 Teksüt Bandırmaspor Gol: Sergen Piçinciol
Galatasaray 3-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 3-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 2-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 2-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 1-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 1-0 Teksüt Bandırmaspor
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