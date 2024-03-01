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Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük | ZTK Maç Özeti

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Giriş: 01.03.2024 01:17
Güncelleme:01.03.2024 01:21
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek adını yarı finale hazırdı. İşte maçın özeti...
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Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük | ZTK Maç Özeti
Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük | ZTK Maç Özeti
Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük Gol: Ryan Mendes
Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük Gol: Ryan Mendes
Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük
Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük
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