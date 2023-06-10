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Futbolun kalbi İstanbul'da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 09:38
İstanbul bugün futbolun en büyük organizasyonlarından olan Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Tarihi anlara tanıklık etmek isteyen on binlerce yabancı turist İstanbul'a akın ederken, dünyanın dört bir yanından uçaklar havalimanına indi. Etkinlik için gelen taraftarların coşkusu şehrin dört bir yanını sardı. Taraftar grupları doyasıya eğlenirken, Atatürk Olimpiyat Stadı da maça hazırlandı..
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