Futbol ligleri oynanabilecek mi? Video

Corona virüs, Türk futbolunu derinden etkiledi. Dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 11 pozitif vakanın görülmesinin ardından bugün de Beşiktaş ve Kasımpaşa'da pozitif vakalar olduğu açıklandı. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 8 kişide virüs tespit edildi. Kasımpaşa'da yapılan testler neticesinde, 2 kişinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Tüm gelişmelerle birlikte TFF'nin 12 Haziran'da Süper Lig'i nasıl başlatacağı merak konusu? A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın merak edilen sorunun yanıtını verdi.