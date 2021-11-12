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Futbol camiasının ‘Zagor Baba’sı! Hayali futbolcu olmaktı babası izin vermedi

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Giriş: 12.11.2021 14:47
Futbol sahalarında en az sporcular kadar emek veren kahramanlardan biri de malzemecilerdir. Onlar futbolcuların hem ağabeyleri hem de en yakın arkadaşlarıdır. Zahirullah Ural, nam-ı diğer Zagor Baba da onlardan biri. 40 senedir aynı sevgiyle işine devam ediyor. Hatta öyle ki futbol aşkı yüzünden evine bile gitmiyor...
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Futbol camiasının ‘Zagor Baba’sı!
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