Futbol camiasının ‘Zagor Baba’sı! Hayali futbolcu olmaktı babası izin vermedi

Futbol sahalarında en az sporcular kadar emek veren kahramanlardan biri de malzemecilerdir. Onlar futbolcuların hem ağabeyleri hem de en yakın arkadaşlarıdır. Zahirullah Ural, nam-ı diğer Zagor Baba da onlardan biri. 40 senedir aynı sevgiyle işine devam ediyor. Hatta öyle ki futbol aşkı yüzünden evine bile gitmiyor...

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