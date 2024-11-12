Fransa'da Filistin yasağı! İsrail'i protesto eden Mbappe, Dembele ve Fofana kadroya alınmadı

Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da İsrail ile oynayacağı maç öncesi skandal bir karar alındı. Paris emniyet müdürlüğü, maça yalnızca İsrail ve Fransa bayraklarıyla gelinmesine izin verileceğini, Filistin bayrağı ile stadyuma giriş yapılamayacağını açıkladı. İsrail'in katliamını protesto eden yıldız oyuncular ise kadroya alınmadı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa’dan aktardı.

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