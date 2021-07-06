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Filistin'den Barcelona'ya sert tepki

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Giriş: 06.07.2021 14:03
Filistin Futbol Federasyonu, İspanya'nın Barcelona Kulübünün, İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla yapılması planlanan dostluk maçını işgal altındaki Kudüs'te oynama kararını kınadı.

Filistin Futbol Federasyonu, İspanya'nın Barcelona Kulübünün, İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla yapılması planlanan dostluk maçını işgal altındaki Kudüs'te oynama kararını kınadı.

Filistin Futbol Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada, her kulübün, herhangi bir federasyondan istediği takımla dostluk maçı oynama hakkına saygı duyduğunu belirtti.

Bununla birlikte Barcelona'nın İsrail Futbol Federasyonuna bağlı Beitar Jerusalem ile Kudüs'ün işgal altındaki bölümünde maç yapmasının ??Filistin Futbol Federasyonunun haklarının doğrudan ihlali anlamına geleceği, çünkü Doğu Kudüs'ün İsrail Futbol Federasyonunun yetki alanının dışında kaldığı vurgulandı.

Maçın oynanacağı stadyum, yıkılan Filistin köyünün enkazı üzerine inşa edildi

Açıklamada, maçın oynanmasının planlandığı stadyumun, İsrail tarafından yıkılan Filistinli El-Malha köyünün enkazı üzerine kurulduğu, köy sakinlerinin zorla kovularak mülteci kamplarında yaşamaya zorlandığı aktarıldı.

Filistin Futbol Federasyonu, İspanyol kulübünü maçın yapılacağı mekan seçimini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Filistin Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona 4 Ağustos'ta Doğu Kudüs'te İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla dostluk maçı oynamayı planlıyor.

İsrail'in en önemli futbol takımlarından biri olan Beitar Jerusalem taraftarları ırkçı tutumları, Araplara ve Müslümanlara düşmanlığıyla biliniyor. Beitar Jerusalem, İsrail liginde hiçbir Müslüman Arap oyuncunun oynamadığı tek kulüp unvanına sahip.

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