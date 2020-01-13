Filenin sultanları Türkiye'de

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'nde Almanya 3-0 mağlup ederek Olimpiyat biletini cebine koydu. Türkiye Voleybol Federasyonu paylaştığı fotoğrafla büyük ilgi gördü. A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün yurda döndü. Tur biletini kapan millilere, havalimanında sürpriz bir karşılama töreni yapıldı. O Anlar kameralara böyle yansıdı.