Melania Trump Epstein hakkında ilk kez konuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, tüm dünyayı sarsan Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili sessizliğini bozarak hakkındaki iddialara çok sert yanıt verdi. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapiste ölü bulunan Epstein ile hiçbir yakın bağı olmadığını vurgulayan Melania Trump, adının bu skandalla anılmasını "itibar suikastı" olarak niteledi. Melania Trump, iddiaların tamamen asılsız olduğunu savunurken, Kongre’ye şeffaf inceleme ve kamuya açık duruşma çağrısında bulundu.