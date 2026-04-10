CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

İsrail Lübnan'a saldırılarını artırmak istiyor: "Ana savaş cephemiz Lübnan"

ABD'nin artan baskılarına rağmen İsrail, Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Henüz resmi bir anlaşma ufukta görünmezken, İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Lübnan ana cephemiz, kara operasyonlarını derinleştireceğiz" tehdidi geldi. Buna karşılık Hizbullah ise kuzeydeki İsrail kentlerine yönelik roket ve İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Dün gece Tel Aviv'de günler sonra yeniden siren sesleri duyulurken, bölgedeki son durumu ve sıcak gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den aktardı.

Sıradaki Videolar
GündemKatil israil’in idam kararına Çanakkale’den tokat gibi cevap
EkonomiFırtına öncesi sessizlik bitiyor mu?
Gündem179 yıllık şanlı tarih Polis Müzesi'nde
GündemÇağrı Bey sondaj gemisi Somali’ye ulaştı
EkonomiAvrupa'da akaryakıt yangını: Hollanda'da tarihi rekor!

Gündemden Videolar

Edirne’de eğlence faciası: Ölüm anları kameraya yansıdı
"Başkan yardımcısıyım" dedi, olay çıkardı
Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
Melania Trump Epstein hakkında ilk kez konuştu
İbrahim Tatlıses hasta yatağından seslendi: "Hakkımı helal etmiyorum!"
Adana’da polis korteji nefes kesti
Mücteba Hamaney'den İran halkına sokak çağrısı