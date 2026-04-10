İsrail Lübnan'a saldırılarını artırmak istiyor: "Ana savaş cephemiz Lübnan"

ABD'nin artan baskılarına rağmen İsrail, Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Henüz resmi bir anlaşma ufukta görünmezken, İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Lübnan ana cephemiz, kara operasyonlarını derinleştireceğiz" tehdidi geldi. Buna karşılık Hizbullah ise kuzeydeki İsrail kentlerine yönelik roket ve İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Dün gece Tel Aviv'de günler sonra yeniden siren sesleri duyulurken, bölgedeki son durumu ve sıcak gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den aktardı.