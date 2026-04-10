Katil israil’in idam kararına Çanakkale’den tokat gibi cevap

İsrail parlamentosunun Filistinli mazlumlara yönelik aldığı skandal ‘idam kararı’ sonrası Türkiye ayağa kalktı. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen protestoların merkezi bu kez şehitler diyarı Çanakkale oldu. Tacettin Aslan Camii’nde Cuma namazı sonrası toplanan binlerce vatandaş, Siyonist rejimin soykırım politikalarına ve hukuksuz kararlarına karşı gür bir sesle ‘dur’ diyerek Filistin halkına destek mesajı gönderdi. A Haber muhabiri Vedat Sezer, ses getiren olayla ilgili canlı yayında dikkat çeken detaylara yer verdi.