Fırtına öncesi sessizlik bitiyor mu? İslam Memiş "iki kritik yol" diyerek rakam verdi

Altın fiyatlarındaki durgunluk yerini fırtınaya mı bırakıyor? Piyasaların yakından takip ettiği Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın yatırımcısını ayağa kaldıracak o rakamı telaffuz etti. Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin altın fiyatları üzerindeki "baskı" ve "fırsat" dengesini analiz eden Memiş, 15 günlük kritik sürece dikkat çekerek, gram altının 7500 TL seviyesine kadar tırmanabileceği o tarihi senaryoyu tüm detaylarıyla deşifre etti.