Çağrı Bey sondaj gemisi Somali’ye ulaştı

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonu çerçevesinde sınırlarını aşan stratejik hamleleri tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu büyük operasyon için geri sayım sona erdi ve yerli sondaj filomuzun gururu Çağrı Bey, 53 günlük zorlu bir okyanus yolculuğunun ardından Somali’ye ulaştı. Mogadişu Limanı’ndan tarihi gelişmeleri aktaran Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye’nin uluslararası sulardaki bu ilk derin deniz petrol arama faaliyetinin hem bölge hem de dünya enerji piyasaları için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

