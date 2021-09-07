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FIFA'dan ertelenen Brezilya - Arjantin maçına ilişkin flaş açıklama

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Giriş: 07.09.2021 11:06
FIFA, Brezilya-Arjantin maçının ilk resmi raporlarının ulaştığını ve disiplin kurulları tarafından incelendikten sonra karar verileceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçı sırasında ortaya çıkan görüntüleri esefle karşılıyoruz. Elde edilen bilgiler, disiplin organlarımız tarafından incelenecek. İncelemenin ardından olaya ilişkin karar verilecek." ifadeleri kullanıldı.
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