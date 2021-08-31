31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a gelecek! Diego Rossi bombası patladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a gelecek! Diego Rossi bombası patladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2021 09:37
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi bugün saat 13'te İstanbul'a gelecek. Sarı lacivertliler Diego Rossi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamada oyuncunun görüşmelerin devamı ve sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildiği de belirtildi.
Fenerbahçe’nin yeni forveti İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni forveti İstanbul'a geliyor
Başkan Erdoğan Abdullah Öztürk’ü tebrik etti
Başkan Erdoğan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Beşiktaş Umut Meraş’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş Umut Meraş'ı kadrosuna kattı
Edinson Cavani için imkanlar seferber edilecek
Edinson Cavani için imkanlar seferber edilecek
Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 | Fırtına 1 attı 3 aldı
Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 | Fırtına 1 attı 3 aldı
Altay: 0 Fenerbahçe: 2 | Kanarya İzmir’de galip
Altay: 0 Fenerbahçe: 2 | Kanarya İzmir'de galip
Fatih Terim’den flaş açıklamalar
Fatih Terim'den flaş açıklamalar
West Ham United 2-2 Crystal Palace | GOLÜ İZLE
West Ham United 2-2 Crystal Palace | GOLÜ İZLE
West Ham United 2-1 Crystal Palace | GOLÜ İZLE
West Ham United 2-1 Crystal Palace | GOLÜ İZLE
GOL | West Ham United 1-1 Crystal Palace
GOL | West Ham United 1-1 Crystal Palace
West Ham United 1 - 0 Crystal Palace | GOLÜ İZLE
West Ham United 1 - 0 Crystal Palace | GOLÜ İZLE
Galatasaray’dan transfer açıklaması!
Galatasaray'dan transfer açıklaması!
Daha Fazla Video Göster