Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a gelecek! Diego Rossi bombası patladı

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi bugün saat 13'te İstanbul'a gelecek. Sarı lacivertliler Diego Rossi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamada oyuncunun görüşmelerin devamı ve sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildiği de belirtildi.