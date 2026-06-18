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A Milli Futbol Takımı, San Francisco'daki ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Paraguay müsabakasının hazırlıklarına San Francisco'da yaptığı antrenmanla devam etti.

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