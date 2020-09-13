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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi

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Giriş: 13.09.2020 19:21
Güncelleme:13.09.2020 19:22
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu siyah beyazlı ekiple sözleşme yapmak üzere İstanbul'a geldi. Başarılı orta saha oyuncusu havalimanı çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kartal" simgesi yaparak poz verdi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Brezilyalı yıldız isim bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.

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