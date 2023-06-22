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Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

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Giriş: 22.06.2023 09:00
Güncelleme:22.06.2023 09:01
Bu sezon sarı-lacivertli formayla oynadığı karşılaşmalarda gözleri dolduran 18'lik yıldız futbolcusu Arda Güler'in transfer haberi gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması büyük olasılık olarak görülen Arda Güler ile yönetim ile masaya oturdu. Kanarya'nın genç yıldıza teklifi ve oyuncunun kararı ise duyanları şaşırttı.
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