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Fenerbahçeli Kim Min-Jae sakatlandı

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Giriş: 24.03.2022 22:39
Güncelleme:24.03.2022 22:42
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore'nin İran ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kim Min-Jae sakatlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu 9. maçında Güney Kore, İran'ı Seoul Dünya Kupası Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Kim Min-Jae de 11'de maça başlarken, 79. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve mücadeleye devam edemedi.

Kim'in yerine kalan dakikalarda Ji-Soo Park görev yaptı.

Sarı-lacivertli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı gelen bilgiler arasında.


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