24 Mart 2022, Perşembe
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Fenerbahçeli Kim Min-Jae sakatlandı
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Güney Kore'nin İran ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kim Min-Jae sakatlandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu 9. maçında Güney Kore, İran'ı Seoul Dünya Kupası Stadı'nda konuk etti.
Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Kim Min-Jae de 11'de maça başlarken, 79. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve mücadeleye devam edemedi.
Kim'in yerine kalan dakikalarda Ji-Soo Park görev yaptı.
Sarı-lacivertli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı gelen bilgiler arasında.