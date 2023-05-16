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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2023 09:24
Spor Toto Süper Lig'de kritik viraja girilirken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 68 puanla 2. sırada yer alıyor. Lig'de son haftalara girilirken sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk ihtimali azalmaya devam ederken, yönetim şimdiden yeni sezon için kadro planlamasına başlamış durumda. Kanarya'nın, sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir görüşme içinde bulunduğu dünyaca ünlü golcü futbolcu için girişimlere başladığı öğrenildi.
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