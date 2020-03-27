Fenerbahçe'de renkli görüntüler! Corona virüs nedeniyle antrenmanlar böyle yapılıyor | Video

Corona virüsle mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Süper Lig'de futbolcular, bireysel antrenman yapıyor. Fenerbahçe kulübü bu süreçte takım idmanlarında yeni bir dönem başlattı. Futbolcular teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor. İşte Fenerbahçe'deki telekonferans yöntemiyle yapılan antrenmandan renkli görüntüler...