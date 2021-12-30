30 Aralık 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'de ilk hedef Jorge Jesus! Operasyon başladı
Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de gündem dünyaca ünlü antrenör Jorge Jesus. Benfica’da oyuncularla yaşadığı sıkıntı sonrası görevden ayrılan Jorge Jesus’a Brezilya’da Atletico Mineiro talip oldu. Hoca arayışındaki Sarı-Lacivertliler’in de hemen devreye girdiği öğrenildi Tecrübeli çalıştırıcı, Mineiro tarafından görüşme için önümüzdeki hafta Brezilya’ya davet edilmişti. Fenerbahçe Yönetimi’nin de hemen harekete geçerek 67 yaşındaki teknik adamla temas kurduğu kaydedildi. Artık listenin ilk sırasında Jesus var.