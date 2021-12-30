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Fenerbahçe'de ilk hedef Jorge Jesus! Operasyon başladı

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Giriş: 30.12.2021 09:34
Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de gündem dünyaca ünlü antrenör Jorge Jesus. Benfica’da oyuncularla yaşadığı sıkıntı sonrası görevden ayrılan Jorge Jesus’a Brezilya’da Atletico Mineiro talip oldu. Hoca arayışındaki Sarı-Lacivertliler’in de hemen devreye girdiği öğrenildi Tecrübeli çalıştırıcı, Mineiro tarafından görüşme için önümüzdeki hafta Brezilya’ya davet edilmişti. Fenerbahçe Yönetimi’nin de hemen harekete geçerek 67 yaşındaki teknik adamla temas kurduğu kaydedildi. Artık listenin ilk sırasında Jesus var.
Fenerbahçe’de ilk hedef Jorge Jesus!
Fenerbahçe'de ilk hedef Jorge Jesus!
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