-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Polonya'da yargı ve iktidar savaşı! Dr. Cihan Günyel: "Yürütme yargıya müdahale ediyor"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Polonya'da yargı ve iktidar savaşı! Dr. Cihan Günyel: "Yürütme yargıya müdahale ediyor"

Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanlığı arasında Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı atamaları üzerinden yaşanan kriz, ülkenin gündemine oturdu. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, iktidarın yargıyı bağımsızlaştırma söylemiyle hareket ederken yargı üzerinde kontrol kurmaya çalıştığını savundu. Günyel, siyasi gerilimin derinleşmesiyle erken seçim tartışmalarının da gündeme gelebileceğini belirtti.

İsrail'de Arap partiler kilit konumda: 19 sandalye aldılar, hedef tahtasına konuldular
Sonraki Video
İsrail'de Arap partiler kilit konumda: 19 sandalye aldılar, hedef tahtasına konuldular
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar