Polonya'da yargı ve iktidar savaşı! Dr. Cihan Günyel: "Yürütme yargıya müdahale ediyor"

Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanlığı arasında Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı atamaları üzerinden yaşanan kriz, ülkenin gündemine oturdu. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, iktidarın yargıyı bağımsızlaştırma söylemiyle hareket ederken yargı üzerinde kontrol kurmaya çalıştığını savundu. Günyel, siyasi gerilimin derinleşmesiyle erken seçim tartışmalarının da gündeme gelebileceğini belirtti.