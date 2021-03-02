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Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin kararı! Canlı yayında açıkladı: İdmanlara alınmayacak

A Haber
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Giriş: 02.03.2021 16:11
Güncelleme:02.03.2021 16:11
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri aktardı. Canlı yayında konuşan Kul, "Caner Erkin hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. Kararının hafta sonu tekrar değerlendirileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kafilesinde yer almayan ile ilgili karar verildi.

Deneyimli futbolcu hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacak. Hafta sonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılacak görüşmenin ardından Caner Erkin'le ilgili karar verilecek.

Sezon başında sarı-lacivertli ekibe geri dönen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maça çıktı ve 7 asist yaptı.

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