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Fenerbahçe yeni transferi Dusan Tadic'in maliyetini açıkladı!

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Giriş: 16.07.2023 22:25
Sarı-lacivertliler, Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe tecrübeli oyuncuya yıllık 4.2 milyon Euro ödeyecek.
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