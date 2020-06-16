Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI yayınla ATV ekranında... |Video

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Koronavirüs pandemisi sonrası ara verilen ligin ardından 27. haftada galibiyet alan iki takım da kupa maçında finale yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar 'Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. Hakem Cüney Çakır'ın yöneteceği mücadele 20.45'te başlayacak ve ATV ekranından naklen yayınlanacak. İşte her iki takımda da derbi öncesi sıcak gelişmeler...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek kupa hasretine son vermek istiyor. Fenerbahçe, yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? 2020 Ziraat Türkiye Kupası FB TS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe il Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 16 Haziran saat 20.45'te başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Muric 11'e

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.

Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.

Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.