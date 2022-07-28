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Fenerbahçe taraftarının kurbanı oldu: Dinamo Kiev maçında “Putin” sesleri!

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Giriş: 28.07.2022 00:50
Kadıköy’de hezimete uğrayan Fenerbahçe taraftarlarının dili yüzünden bir kez daha zora düştü. Fenerbahçeli taraftarlar, maçta Dinamo Kievli futbolcu Buyalskiy'nin ilk golü ardından yaşadığı gol sevincine "Vladimir Putin" tezahüratı ile karşılık verdi.  Daha sonra bu görüntüler dünya basınında bir anda yayıldı. Diğer yandan olaya tepki gösteren Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı ve "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi.
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