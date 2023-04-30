30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!

Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2023 12:40
Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile arka arkaya bulunan Fenerbahçe zirve yarışında 'yola devam' dedi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı zorlu maçı 10 kişi kalmasına rağmen 3-1 kazanmasını bildi. İlk yarıda Kanarya’da rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı. 45+5 İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!
Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!
Ünlü basketbolcu hastanelik oldu! Feci kaza
Ünlü basketbolcu hastanelik oldu! Feci kaza
Ünlü basketbolcu hastanelik oldu!
Ünlü basketbolcu hastanelik oldu!
Sivas FB muhtemel 11’ler
Sivas FB muhtemel 11'ler
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!
Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!
Galatasaray’da meğer fırtınalar kopmuş!
Galatasaray'da meğer fırtınalar kopmuş!
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!
Beşiktaş Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti!
Beşiktaş Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti!
MHK’dan flaş ’hakem’ kararı
MHK'dan flaş 'hakem' kararı
Buruk’tan sürpriz tercih! Icardi oynayacak mı?
Buruk'tan sürpriz tercih! Icardi oynayacak mı?
Rıza Kayaalp 12’nci kez Avrupa şampiyonu
Rıza Kayaalp 12'nci kez Avrupa şampiyonu
Daha Fazla Video Göster