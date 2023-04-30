30 Nisan 2023, Pazar
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Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!
Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile arka arkaya bulunan Fenerbahçe zirve yarışında 'yola devam' dedi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı zorlu maçı 10 kişi kalmasına rağmen 3-1 kazanmasını bildi. İlk yarıda Kanarya’da rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı. 45+5 İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.