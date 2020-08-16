16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe Senegalli golcü Mame Thiam ile prensipte anlaştı | A Spor o görüntülere ulaştı

Fenerbahçe Senegalli golcü Mame Thiam ile prensipte anlaştı | A Spor o görüntülere ulaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2020 21:06
Güncelleme:16.08.2020 21:09
Geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan ve alınan başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Takımı eski futbolcuları ve Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen genç teknik adam Erol Bulut'a emanet eden sarı lacivertliler transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mame Thiam ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferde yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı.

Geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan ve alınan başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Vedat Muriqi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Mevlüt Erdinç'in geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalması sebebiyle golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Yapılan bu görüşme sonucu Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi.Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! İşte ilk görütüler
Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! İşte ilk görütüler
Ahmet Selim Kul Canlı Yayında Fenerbahçe'nin Yeni Transferlerini Açıkladı! / 15.08.2020
Ahmet Selim Kul Canlı Yayında Fenerbahçe'nin Yeni Transferlerini Açıkladı! / 15.08.2020
Emre Bol: ''Beşiktaş Alper Potuk İle İlgileniyor!'' / Transfer Raporu / 15.08.2020
Emre Bol: ''Beşiktaş Alper Potuk İle İlgileniyor!'' / Transfer Raporu / 15.08.2020
Mehmet Özcan: ''Onyekuru'nun Menajeri Bana Monaco'da Kalıyor Dedi!'' / Transfer Raporu / 15.08.2020
Mehmet Özcan: ''Onyekuru'nun Menajeri Bana Monaco'da Kalıyor Dedi!'' / Transfer Raporu / 15.08.2020
Emre Bol Fenerbahçe'nin Transfer Gündemini Deperlendirdi! / Transfer Raporu / 15.08.2020
Emre Bol Fenerbahçe'nin Transfer Gündemini Deperlendirdi! / Transfer Raporu / 15.08.2020
Eşine saldıran köpek balığını yumrukladı
Eşine saldıran köpek balığını yumrukladı
Taner Karaman, Mensah'ın Galatasaray'a Neden Transfer Olmadığını Açıkladı! / Son Sayfa
Taner Karaman, Mensah'ın Galatasaray'a Neden Transfer Olmadığını Açıkladı! / Son Sayfa
Emre Bol'dan Galatasaray Yönetimi'ne Falcao Eleştirisi! /Transfer Raporu / 15.08.2020
Emre Bol'dan Galatasaray Yönetimi'ne Falcao Eleştirisi! /Transfer Raporu / 15.08.2020
Emre Bol'dan Galatasaray Yönetimi'ne Falcao Eleştirisi! /Transfer Raporu / 15.08.2020
Emre Bol'dan Galatasaray Yönetimi'ne Falcao Eleştirisi! /Transfer Raporu / 15.08.2020
Fenerbahçe Hangi Futbolcuları Kadrosuna Katacak? / 15.08.2020
Fenerbahçe Hangi Futbolcuları Kadrosuna Katacak? / 15.08.2020
Fenerbahçe Hangi Futbolcuları Kadrosuna Katacak? / 15.08.2020
Fenerbahçe Hangi Futbolcuları Kadrosuna Katacak? / 15.08.2020
Atiba 1 Yıl Daha Beşiktaş'ta! / Transfer Hattı / 15.08.2020
Atiba 1 Yıl Daha Beşiktaş'ta! / Transfer Hattı / 15.08.2020
Daha Fazla Video Göster