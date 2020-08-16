Fenerbahçe Senegalli golcü Mame Thiam ile prensipte anlaştı | A Spor o görüntülere ulaştı

Geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan ve alınan başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Takımı eski futbolcuları ve Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen genç teknik adam Erol Bulut'a emanet eden sarı lacivertliler transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mame Thiam ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferde yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı.

Geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan ve alınan başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Vedat Muriqi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Mevlüt Erdinç'in geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalması sebebiyle golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Yapılan bu görüşme sonucu Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi.Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.